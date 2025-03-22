КАК ВЫБРАТЬ СУСТЕЙН-ПЕДАЛЬ

Что такое педаль сустейна и нужна ли она для вашего синтезатора? Какой фирмы и какую модификацию педали выбрать – ведь их ассортимент столь богат и разнообразен? Попробуем найти ответы на эти важные вопросы.

Что дает сустейн-педаль

Как легко догадаться из ее названия, сустейн-педаль представляет из себя устройство, дающее сустейн – то есть позволяющее увеличить длительность нот. При активированной педали звук нажатой клавиши синтезатора будет слышен даже после ее отпускания. Эта опция дает нам эффект полифонии в звучании инструмента, делая его более полным, объемным и выразительным.

При большом количестве одновременно звучащих нот нужно учитывать их все, чтобы ненароком не добавить к ним неправильную и не сорваться в какофонию. Поэтому неопытным клавишникам стоит пользоваться сустейном аккуратно и умеренно, особенно на концертах. Разумеется, на синтезаторе можно играть и вовсе без этой педали. Но большинство клавишников ее используют – грамотное применение сустейна позволяет расцветить звук яркими красками. Тем более, что этот процесс не составляет особого труда для получивших хотя бы начальное музыкальное образование на базе клавишных.

Важные моменты в приобретении сустейн-педали

При покупке стоит заострить свое внимание на следующих опциях педали сустейна:

1) Тип педали. Она может быть кнопочной либо рояльной. Работают как кнопочные, так и рояльные педали одинаково, разница между ними состоит лишь в форме. Выбор между ними – дело ваших личных вкусов и привычек. Привыкшим играть на акустических клавишных инструментах, скорее всего, будет предпочтительнее педаль рояльного типа.

2) Протяженность шнура. Если вы планируете подключить педаль к синтезатору, который располагается в клавишной стойке наверху, то стандартного шнура может не хватить. По возможности лучше сразу приобрести более длинный.

3) Эффект полупедали. Как правило, у педали предусмотрено только два состояния, "есть сустейн" при нажатой кнопке и "нет сустейна" при отжатой, без каких бы то ни было переходных режимов и функций постепенного включения. Однако есть полудемпферные устройства, полностью копирующие поведение "аналоговой", механической сустейн-педали обычного акустического пианино. Если вы мастер тонкого применения сустейна, в совершенстве освоивший технику его использования на акустическом клавишном инструменте – возможно, вам подойдет именно такая педаль. Однако и у устройств с эффектом полупедали есть свои минусы: они значительно дороже обычных, и имеют возможность сопряжения далеко не со всеми моделями синтезаторов.

4) Педали могут быть как одинарными, так и двойными или тройными. Одинарные выполняют лишь одну функцию – собственно сустейн. Функционал двойных и тройных педалей шире и может быть различным. Они так же подходят только для некоторых моделей клавишных инструментов.

4) Педали могут быть как одинарными, так и двойными или тройными. Одинарные выполняют лишь одну функцию – собственно сустейн. Функционал двойных и тройных педалей шире и может быть различным. Они так же подходят только для некоторых моделей клавишных инструментов. 5) Переключатель полярности. При подключении устройства к синтезатору иногда может получиться так, что сустейн работает наоборот – выключен при нажатой педали и включается при ее отпускании. Это значит, что в инструменте и в педали настроены разные режимы полярности. Иногда противоположный режим можно включить в настройках синтезатора, но эта функция есть далеко не во всех моделях. Чтобы избежать этой ситуации, надежнее купить педаль с переключателем полярности – тогда вы сможете быть уверены, что настроите в ней полярность, совпадающую с любым инструментом.

6) Цена. В общем случае, за исключением некоторых особо эксклюзивных модификаций, педали сустейна довольно недороги и в стоимости значительно не различаются. И это несомненный плюс, поскольку при активном постоянном применении устройство время от времени придется менять на новое. Можно сказать, что сустейн-педали являются для клавишников таким же расходным материалом, как струны и медиаторы для гитаристов и басистов или пластик и палочки для ударников.

И в заключение

Эффект сустейна используют не только во время игры в классических фортепианных тембрах. Удерживая аккорд или отдельные ноты посредством нажатой ногой педали, клавишник получает возможность сыграть руками другие музыкальные фразы – например, ноты, окрашенные иными эффектами, или же партию другого инструмента. С помощью сустейн-педали можно объединять между собой для восприятия слушателя, или, напротив, отделять друг от друга различные части музыкальных композиций.

Нужен ли эффект сустейна именно вам? Какие новые оттенки принесет она в вашу игру, усложнит или упростит ее? Какая модификация сустейн-педали станет для вас самой лучшей? Правильные ответы на эти вопросы зависят от множества факторов – ваших предпочтений и вкусов, опыта, навыков игры на клавишных, музыкального мышления. Пробуйте, творите, ищите новое в исполнении и в звучании, и вы непременно найдете свою игру и подходящие именно вам эффекты.